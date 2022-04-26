Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ev ziyaretine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihten sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan’dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımlının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesintisi kaydında görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu’nun ziyaret saatlerini de kapsayan 18:18 ile 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21:31’den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır. Bu açıklamaya vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına ihtiyaç duyulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Bakan Dönmez: “Abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir”

Bakanlığı’nın söz konusu açıklaması sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Söz konusu abonenin sayacından alınan verilere göre; Abonenin enerjisi 4 aydır kesik değildir, Geçmiş tarihlerde günlük elektrik tüketimi mevcut olduğu gibi ziyaret ettiğiniz 23 Nisan Cumartesi günü de elektrik tüketimi mevcuttur. O gün sadece sizin ziyaret saatlerinizi de kapsayan 18:18 ile 21:31 saatleri arasında elektrik tüketimi yoktur. Ziyaretinizin ardından 21:31’den itibaren elektrik kullanımına devam edilmiştir. O gün dağıtım şirketi herhangi bir kesme-açma işlemi yapmadığına göre ziyaret saatlerinizde elektriği kim kesti, kim açtı? Gerçeğe aykırı iddialarınızdan dolayı mahcup oldunuz mu? Kamuoyundan özür dileyecek misiniz? Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini tarih-saat olarak hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. Zira bunları bilseydiniz o iddialarda bulunamazdınız. İspat istemiştiniz, işte ispatı” ifadelerini kullandı.