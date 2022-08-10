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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den, Abdülhamid Han gemisi paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.

Çevre 10.08.2022, 20:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den, Abdülhamid Han gemisi paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.

Bakan Dönmez paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1’de” ifadelerine yer verdi.

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