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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den, Abdülhamid Han gemisi paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.
Çevre 10.08.2022, 20:38
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ne ilişkin görüntü paylaştı.
Bakan Dönmez paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz’deki ilk görev yeri Yörükler-1’de” ifadelerine yer verdi.