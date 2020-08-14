Enerji timleri bu kez leylek kurtardı
ZORLU ŞARTLARDA ENERJİ KESİNTİLERİNE MÜDAHALELERİ İLE DİKKAT ÇEKEN ÇEDAŞ’IN ENERJİ TİMLERİ, BU KEZ ELEKTRİK DİREĞİNDE MAHSUR KALAN BİR LEYLEĞİ KURTARDI
Zorlu şartlarda enerji kesintilerine müdahaleleri ile dikkat çeken ÇEDAŞ’ın enerji timleri, bu kez elektrik direğinde mahsur kalan bir leyleği kurtardı.
Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çevre ve doğa dostu uygulamaları ile dikkat çekiyor. Yaptığı planlı bakımlarla elektrik dağıtım kalitesini iyileştirirken hayvanları korumak için de özel bir çaba gösteren ekipler, Yozgat merkeze bağlı Yeşilova Köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine; ayağına dolaşan misina yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leyleği kurtarmak üzere harekete geçti. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları kapsamında ilk olarak direkteki elektriği kesen ekipler, sepetli platformla leyleği yuvasından indirerek ayağına dolaşan ipleri kesti. Enerji timinin kurtarma operasyonu sonrasında köyde bulunan çeşmeden su içirdikleri leyleği tekrar doğaya bıraktı.
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