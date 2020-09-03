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Enerji tasarrufu seferberliği

LİMAK ENERJİ, ENERJİ DANIŞMANIM PROJESİYLE ENERJİNİN TASARRUFLU KULLANILMASI KONUSUNDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRİYOR. ŞİRKET, PROJE KAPSAMINDA ZİYARET ETTİĞİ EV VE İŞ YERLERİNDE HEM GENEL TASARRUF ÇALIŞMALARI HEM DE GİTTİKLERİ EV VEYA İŞ YERİNİN ÖZEL DURUMLARINA GÖRE VERİMLİLİK SAĞLAMA ÖNERİLERİNİ AKTARIYOR.

Çevre 03.09.2020, 09:52
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Enerji tasarrufu seferberliği

Limak Enerji, Enerji Danışmanım Projesiyle enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor. Şirket, proje kapsamında ziyaret ettiği ev ve iş yerlerinde hem genel tasarruf çalışmaları hem de gittikleri ev veya iş yerinin özel durumlarına göre verimlilik sağlama önerilerini aktarıyor.

Yaklaşık 5 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, tüketicilerine enerji tasarrufu konusunda ipuçları verdiği Enerji Danışmanım Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında oluşturulan Enerji Danışmanı Timi ile evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik konusunda bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında elektronik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması gerektiği de anlatılıyor. Tim, ziyaret ettiği yerlerde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için gerçekleştirilecek önlemlerle ilgili bir kontrol listesi üzerinden ilerliyor. Böylece ziyaretlerde kullanıcıların mevcut durumunu görmeleri sağlanıyor. Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tüketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş sağlayacakları gösteriliyor. Proje ile tüm Türkiye’de pek çok ev ve iş yerine ulaşılarak, tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

“Önerilerin uygulandığı iş yerinde, elektrik faturalarında aylık yüzde 20’lere varan tasarruf sağlandı”

Timin ziyaret ettiği markette klima, market içerisinde personel ihtiyacı amaçlı kullanılan küçük ev aletleri gibi elektronik cihazların ve yiyecek, içecek dolaplarının doğru kullanım ve konumlandırmalarının nasıl yapılması gerektiği, ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarrufun nasıl yapılabileceği, aydınlatmaların doğru seçimi gibi konularda bilgiler verildi. Proje kapsamında marketin son elektrik faturası incelendi ve tasarruf tüyoları verilerek, fatura tutarlarında nasıl düşüş gerçekleştirebilecekleri anlatıldı. Alınacak önlemlerle ayda ve yılda ne kadar tasarruf edilebileceği söylendi. Seçilen örnek işletmede elektrik faturası 2 bin 31 TL iken, verilen enerjik tüyolarla faturalarını bin 625 TL’ye kadar düşürmeleri sağlandı. Böylece iş yeri sahibi ayda yüzde 20 tasarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 5 bin TL’ye varan bir tutarı tasarruf edecek.

Projenin detaylarını anlatan Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Projemiz kapsamında farklı enerji tüketim gruplarındaki kullanıcılarımızı tek tek ziyaret ederek, elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve verimlilik sağlanacağı hakkında bilgiler veriyoruz. Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüketim değerlerine bakıyoruz. Enerji Danışmanımız elektronik cihazların tasarruf sağlanacak şekilde doğru kullanımına ilişkin danışmanlık yapıyor” ifadelerini kullandı.

Tasarruf tüyoları da veren Aytac sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Esnaflarımız, soğuk yiyecek dolaplarını dış hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde enerji sarfiyatını artıracağı için süpermarket önüne konumlandırmak yerine, market içerisinde uygun alanlarda konumlandırarak ciddi tutarlarda tasarruf edebilirler. Esnaflarımız enerji izleme ve yönetim sistemi kullanarak da, daha profesyonel olarak enerji kullanımlarını yönetebilir, işletme giderlerini azaltabilirler.Verimli ve kontrollü kullanım ile havalandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolaplarında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolü ile de yüzde 3 oranında tasarruf sağlayabilirler. Esnaflarımız enerji yönetim sistemlerini kullanarak, enerjilerini toplamda yüzde 26 oranında daha verimli ve tasarruflu kullanabilecekler" dedi.

"Enerji Danışmanım ile elektriğinizi tasarruflu kullanın"

Enerji Danışmanım Projesi kapsamında şirketin özel olarak hazırladığı web sayfasında da elektronik aletlerin ne kadar enerji tüketimi yaptığı uygulamalı olarak gösteriliyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar kendi konut ve iş yerlerinde ne kadar enerji tükettiğini hesaplayarak, kendilerinin enerji danışmanı olabiliyor.

Vatandaşlar, www.limakuludag.com.tr adresi üzerinden Enerji Danışmanım sayfasına ulaşarak, evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak enerji tüketimini kWh cinsinden hesaplayabiliyor ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. Evde kullanılan tüm cihazlar için bu değerler girildiğinde, ortaya aylık fatura tutarı çıkıyor. Buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasarrufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar.

Web’e erişimi olmayan müşterileri için de 444 6 646 numaralı çağrı merkezi üzerinden Enerji Danışmanı ile görüşmelerine olanak tanıyan Limak Enerji, ilerleyen süreçte her işlem merkezinde bir “enerji danışmanı” görevlendirmeyi planlıyor.

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