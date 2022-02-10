Enerji krizinin tek çözümü tabiatta

Türkiye’nin 8 yılda güneş enerjisi gücünü 195 kat büyütmesinin çok değerli olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Son enerji kısıtlamaları, yenilenebilir enerji potansiyelimizi bir an önce açığa çıkarmamız gerektiğini ortaya koydu” dedi.

Türkiye’nin 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücünü 195 kat büyüttüğünü belirten TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Yenilenebilir enerjide kurulu gücün yüzde 7,8’ini karşılayan güneş enerjisine yatırımlar artıyor. Son dönemdeki enerji kriziyle gördük ki dışa bağımlılığı azaltmak için bu alandaki çalışmalar daha da hızlandırılmalı” değerlendirmesini yaptı.

Yenilenebilir enerji alanında yatırımları her geçen gün artsa da bu yolda yürünecek uzun bir yol olduğunu kaydeden TEK Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahintaş, “Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 2014’te 40 MW seviyesinden 2021 sonu itibariyle 7 bin 815,6 MW seviyesine ulaştı. Bu verilerden yola çıkarak görüyoruz ki güneş ve rüzgâr santralleri yatırımlarının hızlandığı dönem olan 2010’lu yıllardan itibaren güneş enerjisi kurulu gücü, 195 kat artmış durumda. 2021 sonu itibariyle ülkemizin kurulu gücünün yüzde 7,8’i güneş enerjisine dayalı santrallerden oluşuyor. Güneşlenme süreleri bizden daha kısa olmasına karşın güneşten daha fazla yararlanarak elektrik üretimi gerçekleştiren ülkeler olduğunu biliyoruz. Bu alandaki potansiyelimiz, gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji üretim seviyesinin çok daha üzerinde. Hem iklim kriziyle mücadele, hem de ticaret hayatının sağlıklı işlemesi için yenilenebilir enerjide atacağımız güçlü adımlar önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Enerji arzında son dönemde yaşanan sıkıntılardan iş dünyasının olumsuz etkilendiğini de kaydeden İbrahim Şahintaş, “Küresel enerji piyasalarındaki olağanüstü gelişmeler, 2021’in ilk aylarından itibaren hissedilmeye başlanmıştı. 2022’nin ilk ayında ise özellikle sanayicileri olumsuz anlamda etkileyen enerji arzı kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldık. Ülkemizin enerji odaklı krizlerden etkilenmemesi ve dışa bağımlılığı azaltması için izlemesi gereken tek yol yenilenebilir enerji. Devlet destekleri ve hibeler, bu alandaki ilgiyi artırıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ’iklim dostu’ projelere 37 milyar lira kaynak aktaracağı ve temiz üretim yapan sanayiciye teşvik verileceği açıklandı. Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı nedeniyle de özellikle sanayicilerin yoğun ilgi gösterdiği yeşil üretim alanındaki gelişmeler, enerji karnemize olumlu şekilde yansıyacaktır. Eğer gereken adımları hızla atarsak enerjide dışa bağımlı olmaktan ziyade enerji ihraç eden bir ülke olabiliriz. Bu vesileyle de hem krizleri fırsata çevirir, hem de ekonomik büyümemizi olumsuz etkileyen faktörlere karşı dirençli olabiliriz” ifadelerini kullandı.