banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Özbekistan’ın Bağımsızlığının 30’uncu Yıldönümü Kutlanıyor…
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı
Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk'ü neden kınadı?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Habertürk'ü neden kınadı?
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!

Enerji Bakanlığı: “Artvin ve Rize’de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize’de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığını açıkladı.

Çevre 22.07.2021, 18:48
Enerji Bakanlığı: “Artvin ve Rize’de 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği için devreden çıkarıldı”
banner502

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin ve Rize’de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafonun hasar nedeniyle, 67 trafonun can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Artvin ve Rize’de meydana gelen sel felaketinin ardından 56 trafo hasar nedeniyle, 67 trafo can ve mal güvenliği önlemleri için devreden çıkarılmıştır. Sel nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kalmıştır. 9 bin 650 abonenin enerjileri güvenlik önlemleri kapsamında kesilmiştir” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
25°
açık
banner501