banner607

Son Dakika

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Çevre 09.01.2023, 21:09
Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Yorumlar (0)