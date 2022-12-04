Endonezya’daki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı nedeniyle bölgedeki yüzlerce kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.

Endonezya’nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı’nın patlama esnasında bir buçuk kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Bölgedeki yüzlerce kişi, patlamanın ardından geçici

sığınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildi. Bölge halkına yanardağ kraterinden en az 5 kilometre uzak durulması tavsiye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Uyarı seviyesi en yüksekte

Japonya Meteoroloji Ajansı, Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlama nedeniyle tsunami uyarısında bulundu. Yetkililer ayrıca, uyarı seviyesini en yükseğe çıkardı.

Semeru Yanardağı’nda geçtiğimiz aralık ayında büyük bir patlama yaşanmış ve 51 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda evin zarar gördüğü patlamada bölgedeki 10 binden fazla kişi de tahliye edilmişti.