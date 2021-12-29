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Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya’nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre 29.12.2021, 23:47
Endonezya’nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25’te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency’nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı. Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı’ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.