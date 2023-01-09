Endonezya açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’ya bağlı Tanimbar Adaları’nın bulunduğu bölgede 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, depremin 95 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin büyüklüğü 7.9 olarak açıklandı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.