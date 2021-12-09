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Ender görülen ‘mekik kelebeği’ Alanya’da koruma altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği koruma altına alındı. Kelebeği yakalayan işletmeci, “Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum” dedi.

Çevre 09.12.2021, 10:51
Ender görülen ‘mekik kelebeği’ Alanya’da koruma altına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği koruma altına alındı. Kelebeği yakalayan işletmeci, “Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum” dedi.

Alanya’da yaşayan Turgay Dündar, eşinin işlettiği kafenin hemen önündeki saksıların arasında gördüğü kelebeği yakalayarak boş bir kuş kafesine koydu. Dündar, daha sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’ni arayarak yardım istedi. Dündar, "Çok kötü ve fırtınalı bir hava vardı. Eşimle sabah iş yerini açmaya gittiğimizde hemen yanda saksıların olduğu yerde büyük bir kelebek fark ettim. Yanına gittiğimde kanatları ıslanmış ancak muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim” diye konuştu.

“Şans olarak değerlendiriyorum”

Daha sonra internette araştırınca kelebeğin özellikle Akdeniz Bölgesi’nde nadir görülen ve en hızlı kanat çırpan ’mekik kelebeği’ olduğunu öğrendiğini anlatan Dündar, "Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi kaçmasın diye kuş kafesine kapattık. Ayrıca Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal’ı arayarak yardım istedik" şeklinde konuştu.

Dündar, daha önceden de yavru bir kedinin gelerek kendilerine sığındığını ifade etti. Öte yandan kafesin içinde uçarak üstte bulunan aralıkların geniş olmasından dolayı dışarı çıkan kelebek, kısa bir kovalamacanın ardından tekrar yakalanarak kafese konuldu. Kafesin üstü de bir tülbentle kapatıldı. Kısa bir süre sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri iş yerine gelerek, kelebeği tutanakla teslim aldılar. Görevliler, çok ender bir kelebek olduğunu söyleyerek, kelebeği bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya salacaklarını belirttiler.

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