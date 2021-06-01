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En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü

Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi.

Çevre 01.06.2021, 16:37
En zehirli türler arasında yer alıyor, o ilde görüldü

Sivas’ın Divriği ilçesinde bilinen en zehirli yılan türleri arasında yer alan Koca engerek görüntülendi.

Divriği ilçesinde Türkiye’de bilinen en zehirli türler arasında yer alan Koca engerek görüntülendi. Genellikle taşlık alanlarda, terk edilmiş evlerde ve tarlalarda yaşayan Koca engerek görenleri korkuttu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntülediği engereği izleme çalışmaları da devam ediyor.
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