En meşhur ağaç, Sivaslı olup da bilmeyen yok

Sivas’ta yaşayanların buluşma noktası olarak ve adres tarifinde kullandığı “tek ağaç” kentin simgesi haline geldi.

Sivas tarihi kent meydanında, tarihi valilik binası karşısındaki bulunan “tek ağaç” Sivaslıların buluşma noktası olarak kullanılıyor. Sivas’ta yaşayan herkesin bildiği "tek ağaç” kentin en meşhur ağacı olma özelliği taşıyor. Sivaslıların sıcak havalarda gölgesinde serinlediği ağaç, isminden de anlaşılacağı gibi bulunduğu noktanın tek ağacı. Zamanla yanındaki ağaçlar ya kesilmiş yada kurumuş. Tek ağaç ise bilinmeyen bir nedenle ayakta kalmayı başarmış. Tam kapanma sürecinde tarihinin en yalnız günlerini yaşayan ağaç, kısıtlamaların hafifletilmesiyle yeniden buluşmak isteyenlere ve gölgesinde serinlemek isteyenlere ev sahipliği yaptı.

Sivas’ın sembolü oldu

Sivaslı vatandaşlardan Enes Deliser, “Ağzımıza alışkanlık olan tek ağaç, bizim gençliğimizden beri her dışarıya çıktığımızda arkadaşlarla buluşma noktamız olarak adlandırılır. Sürekli dışarıya çıktığımız zaman nerede olduğumuzu belirtmek için ‘tek ağacın oradayız’ deyip orada buluşuruz" dedi.

Rabia Karataş ise tek ağacı yaşlısından gencine herkesin bildiği bir yer olduğunu söyleyerek, “Yerimiz yurdumuz belli. İnsanları zorlamıyor. Bilindik bir yer. Yaşlısı da biliyor genci de biliyor. Sivaslıların buluşma noktası tek ağacın altı, gölgesi. Gölgesi de güzel yeri de güzel” şeklinde konuştu.

Ömer Ertürk, tek ağacın Sivas’ın sembolü haline geldiğini belirterek, “Tek ağaç bizim Sivas’ımızın en eski ağacı. Ben 42 yaşındayım. 15 yaşından beri bu taşrada geziyorum. 25 senedir biliyorum. Neredesin ağacın altında, meydanda. Sivas’ın sembolü, Sivaslıların buluşma noktası burası. Sivas, meydan, tek ağaç” ifadelerini kullandı.