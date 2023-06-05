En çok atık yağ toplayan ev hanımları altınla ödüllendirildi

Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi. Etkinlikte en çok atık yağ toplayan ev hanımlarına ve en çok atık pil toplayan okullara ödülleri takdim edildi.

Sivas’ta 1-7 Haziran Çevre Haftası çerçevesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsünde düzenlenen programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum müdürleri ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Dünya Çevre Günü münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Çevre, modern çağda en çok korumamız gereken konulardan bir tanesi. Sivas Belediyesi olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz ile birlikte çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak amacıyla birçok program icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Temel amacımız duyarlılığı artırmak, bu noktada farkındalık oluşturmak. Bunu yapabilmenin en etkili yolu da sevgili çocuklarımızı, öğrencilerimizi sürece dâhil etmek. Sivas Belediyesi olarak ilgili kurumlarla anaokullarından başlamak üzere ilkokul ve ortaokullarda birçok alanda etkinlik yapıyoruz. Çevreyi korumak, kirletmemek ve daha az kirletmek adına da birçok alanda çalışmamız var. Bu çerçevede atık yağları topluyoruz, çöpten elektrik üreten illerden biriyiz. Bunu da daha da artırarak devam ediyoruz” dedi.

"Sıfır Atık projesi Sivas’ımızda başarıyla uygulanmıştır"

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise, katılımcıların Dünya Çevre Günü’nü kutlayarak, “Şüphesiz çevre bizlerin en çok sahip çıkmamız, en çok korumamız gerek en önemli değerlerimizden birisi. Çünkü hava, su, toprak kirlendiğinde bir bakıma hayat durmuş oluyor, dünya yaşanmaz bir hale gelmiş oluyor. Maalesef hızlı sanayileşme ve bunun beraberinde getirdiği aşırı kentleşme, şehir nüfuslarının artmasıyla birlikte doğal kaynak tüketimi de arttı ve çevre sorunları da başlamış oldu. Son yıllarda kamu kurumlarımız ve devletimizin bu konudaki duyarlılığı da artmıştır. Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ve ülkemize uluslararası arenada büyük katkı kazandıran Sıfır Atık Projesi de örnek bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıfır Atık projesi Sivas’ımızda başarıyla uygulanmış, her kuruma, mahalleye geri dönüşüm sistemleri entegre edilmiş, atığın yeniden kullanılması sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri Çevre Andı okuyarak müzik eşliğinde gösteri sundu. Öğrenciler atıklardan yaptıkları müzik aletleriyle çevre bilincine dikkat çekti. Program sonunda en çok atık yağ toplayan ev hanımlarından birinciye 3 çeyrek altın, ikinciye 2 çeyrek altın ve üçüncüye 1 çeyrek altın ödülü verilirken, en çok atık pil toplayan okullara çeşitli ödüller takdim edildi.