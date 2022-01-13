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Emsal artış talebi reddedilen üçüncü ilçe Buca oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası gündeme gelen emsal artışı oldu. Daha önce Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesinin emsal artışı taleplerine Büyükşehir Meclisi komisyonları tarafından ret kararı verilirken, son oturumda bu ilçelerin arasında Buca da eklendi.

Çevre 13.01.2022, 20:05
Emsal artış talebi reddedilen üçüncü ilçe Buca oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem, 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası gündeme gelen emsal artışı oldu. Daha önce Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesinin emsal artışı taleplerine Büyükşehir Meclisi komisyonları tarafından ret kararı verilirken, son oturumda bu ilçelerin arasında Buca da eklendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısının 3. birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun idaresinde gerçekleştirildi. Başkanlık makamınca gündeme eklenen komisyon raporları görüşmesinde, Buca Belediyesi Meclisinin kararı ile uygun görülen 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporu, meclisin gündemi oldu. Böylece, Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesinin emsal artışı taleplerine komisyonlar tarafından ret kararı verilmesinin ardından son oturumda bu ilçelerin arasında Buca da eklenmiş oldu.

Boztepe: “Aynı masaya oturmalıyız”

AK Parti’li meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “30 Ekim’den sonra emsal artışları ile ilgili birçok kez konuştuk. Bizim ‘Biz iyi yapıyorsunuz, siz kötü yapıyorsunuz’ diye bir kavgamız yok. Nasıl ortak akıl buluruz diye düşünüyoruz. Aynı masaya oturmalıyız. Biz aynı masaya oturamadık. Aynı masaya oturduğumuzda 4 ayda çözdük. Bu kente bir nefes aldırdık. Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, bugün de Buca. Tekrarlıyorum; Karşıyaka ve Bayraklı, Bornova arasında fark yok. Hepsinde depreme dayanıksız binalar var. Gelin aynı masaya oturalım, çözüm bulalım. Bu kenti mutlaka baştan yenilemeliyiz. Gelin 4 siyasi parti ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının olduğu masada oturalım ve bu işi planlayalım” dedi.

“Diğer ilçelerle bunu kıyaslamak doğru değil”

CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı İrfan Önal da, “Büyükşehir’de karar almadık, kendi ilçelerinde alınan kararları değerlendiriyoruz. İzmir’de 29 ilçede deprem sonrasında bir emsal artışına gittik. Orta ve ağır hasarlarla ilgili yüzde 20 emsal artış sağlandı. Bayraklı bu depremi çok ağır hissetti. Bu yüzden Bayraklı’ya özel bir noktaya gidildi. Bunu diğer yerlerle karşılaştırmak olmaz. Biz zaten kentlerin yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Diğer ilçelerle bunu kıyaslamak doğru değil. Gerekli yerlerde emsal zaten fazlasıyla verilebiliyor. Bunu sürekli tartışmayı doğru bulmuyorum” yorumunu yaptı.

“Depremle mücadelenin tek silahı emsal artışı değil”

Konuyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Ben ne şehir plancısıyım ne de mühendisim ama kentsel dönüşüm ya da depremle mücadelenin tek silahı emsal artışı değildir. Başka enstrümanların da olması lazım. Emsal artışı ile mekansal yoğunlukları artırarak, nüfusu artırarak bu sorunu çözmek mümkün değil. Bunu ben söylemiyorum. Bu işle ilgili okumuş yazmış insanlar söylüyor. Şehir plancıları ile oturalım konuşalım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet bunlar konuşulmalı ama bilinen şeyleri tekrarlayarak yol almamız mümkün değil. Şimdi başka ilçelerle ilgili de benzer sorunlar gelecek. Sonuçta İzmir Büyükşehir Belediyesinin otaya koyduğu bir irade var. Bu irade yürüyecektir” sözlerine yer verdi.

Karşıyaka, Bornova, Buca

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası kent genelinde ’emsal artışı’ talepleri sonrası Bayraklı Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesi ilçe sınırlarında geçerli olmak üzere emsal artışı kararı alınmıştı. Bayraklı Belediyesinin emsal artışı kararı parselde yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30 olarak kabul edilirken, Karşıyaka Belediyesi ve Bornova Belediyesinin parselde yüzde 20, ada bazlı ise yüzde 30 emsal artışı emsal artışı talepleri için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonları ’ret’ kararı vermişti. Bornova Belediye Meclisinin emsal artışı kararı AK Parti ve MHP’nin ’kabul’ CHP’nin ise ’ret’ oyları sonrası, Karşıyaka Belediye Meclisinin emsal artışı kararı da AK Parti’nin ’kabul’ CHP’nin ’ret’ oyları sonrası oy çokluğu ile reddedilmişti. Son oturumda, Buca Belediyesi Meclisinin kararı ile uygun görülen 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesi önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporu tartışmalara neden oldu.

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