Emekli polisin kapanla yakaladığı tilki doğaya salındı

Antalya’da 1 yıldır farklı noktalarda çiftliklere dadanıp yüzlerce tavuğu telef eden ve emekli polisin ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şubesi ekiplerine teslim edildi. Muayenesi ve kontrolleri yapılan tilki, ekiplerce doğaya salındı. Emekli polisin kafesteki tilkiye söylediği sözler ve türkü nakaratları, izleyenleri güldürmüştü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba ve Tarım mahallelerinde son 1 yıldır çiftliklerde tavukların telef edildiği bilgisini alan emekli polis memuru Saadettin Öncel, son olarak geçtiğimiz gün bir arkadaşının çiftliğinde de aynı şekilde çok sayıda tavuğun telef edildiğini öğrendi. Bunun üzerine daha önceden ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek yaptığı kapanını arkadaşının çiftliğine götüren Öncel, tavuk eti koyarak beklemeye başladı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde tekrar aynı çiftliğe gelen tilki, kapana girerek yakalandı.

"Köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok"

Saadettin Öncel, yakaladığı tilkiye önce türkü nakaratları sıralamış, ardından, “Öyle iki üç tilkiyle gelip, köpekleri oyalayıp tavukları mideye indirmek yok. Elbet bir gün ben sizi yakalarım demiştim. Seni ormana sürgüne göndereceğiz. Burada senin yaşam alanın kısıtlı. Seni ormana göndermesek, burada ya birisi öldürecek ya da zehirleyecek. Karnının aç olduğunu söyleseydin beslerdik. Tavuk, hindi, köpek zaten besliyoruz, seni de beslerdik. Yapacak bir şey yok, senin doğanda tavuk yemek, bizim de doğamızda hayvan sevgisi var" sözleriyle güldürmüştü.

Doğaya salındı

Tilkinin yakalanmasının ardından Öncel, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, belirtilen adrese gelip tilkiyi teslim alarak muayenesini gerçekleştirdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan tilki, ekiplerce doğaya salındı.