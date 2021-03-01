Elmalı Barajında doluluk oranı artıyor: Yüzde 63.85'e çıktı

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı. İstanbul barajlarında geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve Kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı'da nasibini aldı.