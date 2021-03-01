Son Dakika
Elmalı Barajında doluluk oranı artıyor: Yüzde 63.85'e çıktı
İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 56.20 seviyesine ulaşırken, Anadolu yakasında önemli su kaynaklarından biri olan Elmalı Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 63.85’e yükseldi. Doluluk oranı yükselen Elmalı barajı havadan görüntülendi.
Çevre 01.03.2021, 10:29
3
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen kar yağışı sonrası barajlardaki su seviyesi de artmaya başladı. İstanbul barajlarında geçtiğimiz Aralık ayında doluluk oranı yüzde 20 seviyesindeyken 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 56.20 seviyesine ulaştı. Yağmur ve Kar yağışı sonrası barajlarında artan doluluk oranından Elmalı Barajı'da nasibini aldı.