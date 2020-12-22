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Elma ağacı kış ortasında çiçek açtı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir elma ağacının, sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü bu mevsimde çiçek açması görenleri şaşırttı.
Çevre 22.12.2020, 09:40
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir elma ağacının, sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü bu mevsimde çiçek açması görenleri şaşırttı.
Elbistan’da, Türk Köyü mevkisindeki bir bahçedeki elma ağacı, mevsimini şaşırarak dalında meyve varken aralık ayında çiçek açtı. Bahçesini kontrol ettiğinde bu ilginç durumla karşılaşan Muhittin Pişkin, “Kış ortasında elma ağacının çiçek açtığına şahit olunca çok şaşırdık” dedi.Ağaçların çiçek mevsimi bir yana üzerindeki meyvelerin bile toplanma zamanının geçtiğini belirten Pişkin, “Bahçemdeki bir elma ağacı aralık ayında çiçek açtı. Sebebini bir türlü anlamadık. Mevsimini mi şaşırdı. Dalında meyveler de duruyor. Ağaçların mevsimini şaşırdığını daha önceden haberlerde görüyordum. Şimdi benim bahçemde bu durumla karşılaşınca çok şaşırdım. Diğer ağaçlarda herhangi bir şey yok ama tek bir elma ağacı çiçek açmış. Yazı ve sonbaharı geçirip, sıcaklıkların eksiye düştüğü kış ayında çiçek açması çok ilginç” şeklinde konuştu.
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