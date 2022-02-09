Elleriyle kurt besledi

Sivas’ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi

Sivas’ın Divriği ilçesinde piknik yapmak için araziye giden üç arkadaş, yavru bir kurtla karşılaştı. Berat Öztürk, aç olduğunu düşündüğü yavru kurdun yanına gidip, mangalda pişirmek için hazırladığı et parçalarından uzattı ve kurdu kedi besler gibi besledi. Arkadaşı da o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.