Elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bozuk ve kullanılmayan elektronik atıklar toplanarak, yeniden geri dönüşüme kazandırılıyor.

Dilovası Belediyesi ve elektronik atık geri dönüşümü yapan bir firma, örnek proje için bir araya geldi. Proje çerçevesinde eski, bozuk ve kullanılmayan her türlü elektronik eşya çöpe atılmaması amacıyla vatandaşlardan toplanıyor. Eşyalarını getiren vatandaşlara küçük hediyeler verilirken, geri dönüşümün önemi de anlatılıyor. Vatandaşlardan toplanan eşyalar yeniden geri dönüşüme kazandırılarak çevreye zarar verilmesinin önüne geçiliyor.

"Bu atıklar tehlikeli olduğu için geri dönüşümü önemli"

Elektronik atıkların toplandığını ve geri dönüşüme tabi tutulduğunu söyleyen çevre mühendisi Eda Mut Şisman, "Bu atıkların geri dönüşümü önemli. İçerisinde cıva, fosfor, kurşun gibi tehlikeli elementler barındırıyorlar. Bir diğer önemi ise hammadde içermeleri. Bakır, alüminyum, çeşitli metaller, özellikle nadir toprak elementleri içermesi sebebiyle bu atıkların geri dönüşümü oldukça önemli. Aynı zamanda cep telefonları, kişisel bilgisayarlarımız hepsi bilgi taşıyan ekipmanlar ve bunların güvenilir, geri dönüşüm yapan firmalarda içerisindeki bilgilerin imha edilerek, değerli kısımlarının ayrıştırılarak hammaddeye geri kazandırılması, tehlikeli kısımlarının ise tekrar yapılabiliyorsa geri kazanımı veya bertarafa gönderilmesi oldukça önemli" dedi.

"Hem doğa için hem de ekonomik katkı için bunların çöple karışmaması gerekiyor"

Elektronik atık firması yerel yönetimler yöneticisi Esra Satır Tiryaki ise "Elektronik atıkların geri dönüşümünü yapıyoruz. Elektronik atıklardan elde edilen plastik, metal, demirler ikinci endüstride kullanılabiliyor. Plastikler, bakırlar, kablolardan çıkan elektronik devreler, bize gelen sanatsal çalışmalardan görülebileceği gibi telefon, tablet ve benzeri atıklardan, büyük beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, klimalar, soğutucular gibi ürünleri geri dönüştürüyoruz. Bunlar geri dönüşüme kazandırılabiliyor, ikinci endüstride kullanılabiliyor. Hem doğa için hem de ekonomik katkı için bunların çöple karışmaması gerekiyor. Dikkat edip, duyarlılığı arttıracak etkinlikler yapıyoruz" diye konuştu.