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Elektrik teline takılıp yaralanan doğan tedavi altına alındı

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde elektrik teline takılıp mahsur kalan yaralı doğan, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevre 12.04.2021, 10:40
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Elektrik teline takılıp yaralanan doğan tedavi altına alındı

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde elektrik teline takılıp mahsur kalan yaralı doğan, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Özel İdaresi ekipleri ilçeye bağlı Kışla Pazarı köyü mevkisinde kuşları kovalayan doğanı fark etti. Bir süre sonra doğanın ayakları elektrik teline dolandı. Hayvanın çırpınışlarını gören ekipler asılı halde telde mahsur kalan yırtıcı kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilerek tedavi altına alınan yaralı doğan, iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacak.
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