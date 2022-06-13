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Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve mahsur kalan kediyi, elektrik şirketinin personeli kurtardı.

Çevre 13.06.2022, 11:46
Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki köyde köpeğin kovalaması sonucu elektrik direğine çıkan ve mahsur kalan kediyi, elektrik şirketinin personeli kurtardı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Molaşakir köyünde köpeklerin kovaladığı bir kedi, kaçarak elektrik direğine çıktı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören yöre sakinleri, durumu elektrik şirketinin personeline bildirdi. Köye gelen ekipler, enerjiyi kestikten sonra elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtardı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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