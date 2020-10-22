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Elektrik akımına kapılan sansarı topraklama kurtardı

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN SANSAR, TOPRAĞA GÖMÜLEREK KURTARILDI

Çevre 22.10.2020, 12:42
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Elektrik akımına kapılan sansarı topraklama kurtardı

Sivas’ta elektrik akımına kapılan sansar, toprağa gömülerek kurtarıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir hayvan kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçede bulunan sanayi sitesi esnafı Murat Laçin ve arkadaşları, elektrik trafosu yanında bitkin halde bir sansar buldu. Vatandaşlar önce sansarın hasta olduğunu düşündü. Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark eden esnaf, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündü. Esnaf, sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdü. Bir süre toprakta gömülü kalan sansar kendine geldi. Sağlığına kavuşan hayvan olay yerinden uzaklaştı. İlginç kurtarma operasyonu cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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