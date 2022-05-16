Elektrik akımına kapılan leylek için ekipler seferber oldu

Samsun’da elektrik akımına kapılarak yaralanan leylek, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Yukarı Avdan Mahallesi’nde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi katı atık depolama sahası üzerinde uçan leylek, tellere takılarak elektrik akımına kapıldı. Yaralanarak yere düşen leyleği, saha görevlileri buldu. Haber verilen zabıta ekipleri olay yerine giderek yaralı leyleği belediyenin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne götürdü.

Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ardından da Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen yaralı leylek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Hayvan Hastanesi’ne nakledildi.