banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'ne silahlı baskın!
Dolar, euro ve altında son durum
Dolar, euro ve altında son durum

Elbistan’da kurak avı yapan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kurakçılık yöntemiyle usulsüz şekilde keklik avlayan 2 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalandı.

Çevre 27.04.2021, 09:38
3
Elbistan’da kurak avı yapan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde kurakçılık yöntemiyle usulsüz şekilde keklik avlayan 2 şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlilerince yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği görevlileri, özellikle yılın bu döneminde yapılan kurak avına karşı yoğun mesai harcıyor. DKMP Elbistan Şefliği görevlileri sadece Elbistan değil Nurhak ve Ekinözü ilçeleri kırsalında denetimlerde bulunuyor. DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği av koruma ve denetimleri esnasında 2 şahsın usulsüz olarak kurak avı yaptığını tespit etti. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan idari para cezası uygulanırken 2 kurak kekliğe ve tuzaklara el konuldu.

Kafese konulan bir kekliğin yanına gelen diğer yabani kekliklerin kurulan tuzaklarla yakalanması yöntemiyle yapılan ve ülkemizde yasak olan av şekli, kurak avı olarak adlandırılıyor.
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?