Elazığ’ın yüksek kesimlerini yoğun kar yağışı etkisi altına aldı

Elazığ’ın ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış Elazığ’da etkili oldu. Elazığ’ın kent merkezinde kuvvetli yağmur yağarken, Sivrice ilçe çevresi ve yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimdeki köyler ve dağlar beyaza büründü.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Elazığ’ın doğu çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sis ve pus hadisesi görülebilir" denildi.