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Elazığ’daki depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Yoncalıbayır köyündeki bir evde çatlaklar oluştu.

Çevre 17.08.2022, 12:12
Elazığ’daki depremde bazı binalarda çatlaklar oluştu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Yoncalıbayır köyündeki bir evde çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.24’de merkez üssü Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Yoncalıbayır köyünde bir evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

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