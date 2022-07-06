banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Elazığ’da yüzlerce keklik doğayla buluştu

Elazığ’da yüzlerce kınalı keklik ekipler tarafından Kovancılar ilçesinde doğaya salındı.

Çevre 06.07.2022, 10:09
Elazığ’da yüzlerce keklik doğayla buluştu

Elazığ’da yüzlerce kınalı keklik ekipler tarafından Kovancılar ilçesinde doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yetiştirilen keklikler illere gönderilmeye devam ediyor. Avlaklara Yaban Hayatını Destekleme Projesi çerçevede keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine gönderildi. Yüzlerce keklik, Kovancılar ilçesinde doğaya salındı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu