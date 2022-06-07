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Elazığ’da yavru yaban keçisi görüldü

Elazığ’da koruma altında olan yavru dağ keçisi, tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Ankuzu Baba dağına kadar geldi.

Çevre 07.06.2022, 09:35 07.06.2022, 10:09
Elazığ’da yavru yaban keçisi görüldü

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri bu kez, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta olan tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Ankuzu Baba dağında görüldü. Dağın yamacında bir süre gezen yavru yaban keçisi, daha sonra gözden kayboldu. Yavru yaban keçisini gören amatör doğa fotoğrafçısı Salih Tetik o anları kayıt altına aldı.

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