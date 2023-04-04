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Elazığ’da yağışlar nedeniyle mezarlar çöktü
ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEZARLARDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.
Çevre 04.04.2023, 13:44
Elazığ’da etkili olan yoğun yağışların ardından mezarlarda çökmeler meydana geldi.
Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında, Baskil ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’ndaki birçok mezarda çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle mezarlarda taşların kaydığı ve mezarlığın bulunduğu alanda çökmeler olduğu görüldü.
Belediye ekipleri, çöken mezarların doldurulması için çalışma başlattı.