Elazığ’da yağışlar nedeniyle mezarlar çöktü

Elazığ’da etkili olan yoğun yağışların ardından mezarlarda çökmeler meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen yağışlar sonrasında, Baskil ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı’ndaki birçok mezarda çökme meydana geldi. Yoğun yağışlar nedeniyle mezarlarda taşların kaydığı ve mezarlığın bulunduğu alanda çökmeler olduğu görüldü.

Belediye ekipleri, çöken mezarların doldurulması için çalışma başlattı.