Elazığ’da yaban hayatına bir ayda 7 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, ocak ayında kar yağışından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için doğaya 7 ton yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanlarının uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara ocak ayında toplam 7 ton yem bırakıldı. DKMP ekipleri de karla kaplanan bitki örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için çalışmalarına devam ederken, temin edilen kuru ot ve yemlerin, ekiplerce yüksek rakımlı bölgelere bırakılması sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin kent genelinde belirli aralıklarla koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.