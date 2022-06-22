Elazığ’da tedavisi yapılan leylek, doğaya bırakıldı

Elazığ’da yaralı halde bulunan leylek, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, yaralı bir leylek gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı leyleği alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Yaralı leylek gerekli bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.