Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz yolunu şaşırıp trafiğe çıktı

Elazığ’da sürüden ayrılan 2 kaz ilçe merkezine geldi. Yoğun trafikte dolaşan 2 kaz, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Olay, Karakoçan ilçesinde yaşandı. Kırkpınar Mahallesi ana caddesinde dolaşan 2 kazı gören vatandaşlar hayrete düştü. Sürüden ayrılarak yollarını şaşıran 2 kaz, trafikte araçların içinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Trafikte dolaşan 2 kazın sevimli halleri tebessüm ettirirken, vatandaşlar o anı cep telefonu kamerası ile kayıt etti.