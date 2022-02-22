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Elazığ’da sürü halinde dağ keçileri görüldü
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Çevre 22.02.2022, 11:03
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansırken dağ keçilerinin toplu bir şekilde gezdikleri görüldü.
Engebeli arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.