Elazığ’da sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

Elazığ’ın Beşik köyü, sonbahar aylarında oluşan renklerle görsel bir şölen sunuyor. Köyde sonbaharla rengarenk olan ağaçların yer aldığı, bahçelerin sarı, kırmızı ve turuncu renklerinin oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Elazığ’da sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntüler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta olan ve Beşik köyünde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Kavak, üzüm bağları, kiraz ve ceviz gibi ağaçların oluşturduğu güzelliği ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekiyor. Bazıları ise yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.

Sonbaharın eşsiz güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren vatandaşlardan İremnur Alper, “Sonbaharın renkleri çok güzel. Kahverenginin, sarının, yeşilin bütün tonları o kadar güzel görünüyor ki biz de bu fırsatı değerlendirmek için hafta sonu buraya geldik. Burada fotoğraf çektik, piknik yaptık ve çok güzel bir zaman geçirdik. Fırsatı olan herkes gelip burayı bir kere de olsa görmesini tavsiye ederim. Burası kalabalık çok gelen giden var, gelirken denk geldik. Düğün çekim için gelenleri de gördük çünkü güzel bir yer. Bulunduğumuz yerde her tondan renkler var. Zaten tüm renkler sonbaharda güzel” dedi.