Elazığ’da sağanak yağış hayatı felç etti, 105 hayvan telef oldu

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle köyleri su bastı. Su taşkınları nedeni ile 103 küçükbaş hayvan ile 2 eşek telef oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ’dan dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Birçok derenin taştığı kentte, cadde ve sokakları da su bastı. Öte yandan sağanak ve dolu yağışının neden olduğu taşkınlar nedeni ile Hıdırbaba köyünde 103 küçükbaş ve 2 de eşek suya kapılıp telef oldu. Yoğun yağışların yarına kadar etkisini devam ettireceği öğrenildi.