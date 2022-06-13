Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu, yollar nehre döndü

Elazığ’da meteorolojinin uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu. Bazı yollar adeta nehre dönerken vatandaşlar atlayarak geçti.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli seyretmeye çalıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar ıslanmaktan korunurken, hazırlıksız olan bazıları ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yine vatandaşlar adeta nehre dönen yollardan atlayarak geçti. Meteoroloji ise sel, su baskınları ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yağmurun rahmet olduğunu belirten vatandaşlardan Özgür Gencer, “Dolu olmasa sıkıntı yok. Zaten meteoroloji uyarısını yapmıştı. İnşallah bir sel felaketi olmaz. İyi ki yağmur yağıyor. Geçen seneye göre bu sene rahmet çok fazla yağdı. Yağışlar bu şekilde devam ederse güzel olur” dedi.

Yağışın başladığını belirten vatandaşlardan Cem Ali Erenler ise “Şuan da yollar yağıştan dolayı çok kötü. Nasıl eve gideceğiz diye düşünüyoruz. Ciddiye almadık hazırlıksız yakalandık. Yağan yağmurla birlikte alt yapıdan kaynaklı sorunlar da oluştu. İnşallah tez vakitte düzelecek. Yağışlar bu sene daha iyi bereketli bir sene geçiriyoruz. Tarım ve ülkemiz için yağışların yağması iyi oluyor” ifadelerini kullandı.

"Meteoroloji uyardı"

Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl il geneli ve Adıyaman’ın kuzey çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yarın (14.06.2022 Salı günü) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.