Elazığ’da sağanak yağış ekili oldu

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Yetkililer meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak yağış etkili oldu. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler yollarda temkinli ilerlemeye çalıştı.

Yağmurun bereket olduğunu ifade eden vatandaşlardan Baki Şimşek, "Mart ayında yağan bu yağmur inşallah hayır ve berekete vesile olur. Uzun zammadır böyle sağanak halinde bir yağış görmedik. İnşallah yağmur doluya çevirmez. İnsanların malına, mülküne, ekin ve tarımına zarar gelemez. Bu yağış hem yer altı kaynakları için, hem de insanlar için bir bereket kaynağıdır. Yağmur yağmazsa kuraklık, pislik, hastalık meydana gelir. Bunlar da kötü şeyler. Vatandaşlar bu aylarda dışarı çıkılırken yanlarına şemsiyelerini muhakkak alsınlar. Yağmurun bereketi olduğu kadar ıslattığı zaman hasta olmana neden de olabilir” dedi.