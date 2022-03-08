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Elazığ’da nevruz çiçekleri açtı
Elazığ’da baharın müjdecisi olan ’nevruz çiçekleri’ açmaya başladı.
Çevre 08.03.2022, 11:35
Elazığ’da baharın müjdecisi olan ’nevruz çiçekleri’ açmaya başladı.
Kış aylarının ardından kar ve soğuk havaların yavaş yavaş yerini bahara bırakmasıyla birlikte birbirinden renkli nevruz çiçekleri de açmaya başladı. Her yıl mart ayının başlarında karların erimesiyle, dağların yamaçlarında yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, Beyyurdu köyünde birbirinden renkli açtı. Karların eridiği alanlarda açan nevruz çiçekleri doyumsuz manzara oluşturdu.