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Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüntülendi

Elazığ’da 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Çevre 23.09.2021, 13:13
Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüntülendi

Elazığ’da 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan dağ keçileri, bu sefer tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan ve 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü mevkiinde görüldü. Tünellerin olduğu dağın tepesine taşlarla ‘Önce Vatan’ yazılı Türk bayrağı ile aynı karede görülen keçiler, güzel görüntü oluşturdu. Bir süre bölgede kalan keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

(YRT-

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