Elazığ’da kurt sürüsü görüntülendi

Elazığ’ın Maden ilçesinde kurt sürüsü görüntülendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maden ilçesinde 6 kurdun, çaya inerek su ihtiyaçlarını giderdiği anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonuna kamerası ile görüntülendi. Su içen kurtlar, vatandaşları görünce kaçarak gözden kayboldu.