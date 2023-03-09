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Elazığ’da Kuduz Hastalığı ile Mücadelede Oral Aşı Projesi çalışması

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Elazığ’da Kuduz Hastalığı ile Mücadelede Oral Aşı Projesi çalışması

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatında Kuduz Hastalığı ile Mücadelede Oral Aşı Projesi çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Çevre 09.03.2023, 12:53
Elazığ’da Kuduz Hastalığı ile Mücadelede Oral Aşı Projesi çalışması

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatında Kuduz Hastalığı ile Mücadelede Oral Aşı Projesi çerçevesinde çalışma başlatıldı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Karakoçan ilçesinde yetiştiricilere konu ile ilgili eğitim ve yayım çalışması yapıldı. Eğitimde yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun görüldüğü alanlarda üç yıl süreyle yılda iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yapılacağı ifade edildi.

Yetiştiricilere Doğu Anadolu bölgesinde kuduz hastalığına karşı oral aşılama çalışmasının mart ayının sonunda yapılacağı bilgisi verildi. Eğitimin sonunda yetiştiricilere hastalıklarla ilgili lifletler dağıtıldı.

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