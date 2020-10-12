banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Scooter'lara düzenleme geliyor
Scooter'lara düzenleme geliyor
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem
İran'dan Ermenistan'a tepki
İran'dan Ermenistan'a tepki
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor
Gal Gadot, beyazperdenin yeni Kleopatra'sı oluyor

Elazığ’da koruma altındaki su samuru görüntülendi

DÜNYADA BİRİNCİ DERECEDE KORUMA ALTINDA BULUNAN SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ.

Çevre 12.10.2020, 12:45
1
Elazığ’da koruma altındaki su samuru görüntülendi

Dünyada birinci derecede koruma altında bulunan su samuru Elazığ’da Karakaya Baraj Gölü’nde görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoride yer alan bir su samuru Elazığ’da görüntülendi. Keban ilçesine bağlı Topkıran köyünde sınırlarında Karakaya Baraj Gölü’nde balık çiftliğine ait bir platform üzerine çıkan su samuru bir süre gezindikten sonra tekrar suya atlayıp gözden kayboldu. O anları çiftlikte bulunan Hüseyin Meydan cep telefonu ile görüntüledi.

Zaman zaman çevre illerde de görünen su samurlarının popilasyonunun artmaya başladığının değerlendirildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kapalı
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
İmsak 05:41
Güneş 07:05
Öğle 12:56
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2