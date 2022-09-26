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Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri Harput’a indi
Elazığ’da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.
Çevre 26.09.2022, 17:34
Elazığ’da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.
Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi’nde
görüntülendi. Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.