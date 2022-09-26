Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri Harput’a indi

Elazığ’da koruma altında olan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi’nde görüntülendi.

Kentte rakımın yüksek olduğu bölgelerde yaşayan ve çok fazla görülmeyen dağ keçileri, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi’nde

görüntülendi. Anguzu Baba mevkiinin alt kesimlerinde sürü halinde dolaşırken bir vatandaş tarafından görüntülenen dağ keçileri, daha sonra gözden kayboldu.