Elazığ’da ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimi gerçek oldu

Elazığ’da bir kedinin yakaladığı fareyle oynaması kameraya yansıdı. O anlar, ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini akla getirdi.

Elazığ merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesinde bir kedi, yakaladığı fare ile uzun süre oynadı. Fare kaçarak kanepenin altına girmeye çalıştı fakat kedi onu yine ağzına alarak boş bir alana getirdi. İlginç görüntüler, Ergün Kızılveren tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kedinin boşluğundan yaralanan fare en sonunda kaçmayı başardı. O anlar, ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak’ deyimini akla getirdi.