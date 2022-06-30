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Elazığ’da kayalıklar arasında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

Elazığ’da bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevre 30.06.2022, 09:50
Elazığ’da kayalıklar arasında görülen 2 metrelik yılan korkuttu

Elazığ’da bir vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı görünce ne yapacağını şaşırdı. Taşların arasında ilerleyen yılan, bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş Akdağ’da taşların arasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. İlk anda panikleyen vatandaş daha sonra telefonunu çıkararak yılanı kaydetmeye başladı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Uzmanlar, sıcak artışları ile birlikte bu tür sürüngen hayvanların daha fazla ortaya çıktığını belirterek yılan sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

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