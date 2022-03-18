Elazığ’da kar yeniden başladı

Elazığ’da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Elazığ’da kar yağışı aralıkla etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak hazırlıklı çıkarken, bazıları ise kara hazırlıksız yakalandı. Elazığ Belediyesi ekipleri kent genelinde etkisini arttıran kar yağışından dolayı tedbirlerini alırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayının ocak ve şubat ayını aratmadığını belirten Buğra Demirel adlı vatandaş, “Şu anda bayağı bir kar yağışı var. Meteoroloji de zaten uyarmıştı. Ara ara yağıyor. Bazen yoğun oluyor. Kar yağışı barajlara da etki ediyor. Baraj kapakları bu sene açılır herhalde. Daha önce kuraklık vardı. Çiftçiler için de bereket oldu. Mahsuller daha bol olacak. Yağış demek bereket demek” dedi.