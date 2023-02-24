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Elazığ’da kar üzerindeki domuz sürüsü dron ile görüntülendi
Elazığ’da karla kaplı arazide domuz sürüsünün kaçışı dron ile görüntülendi.
Çevre 24.02.2023, 11:31
Elazığ’da karla kaplı arazide domuz sürüsünün kaçışı dron ile görüntülendi.
Ağın ilçesinde yüksek rakımlı bölgesinde dron pilotu Mehmet Yılmaz, kar üzerinde kaçışan domuz sürüsünü görüntüledi. Yılmaz, dron ile uzun süre domuzları yakından takip etti. 20 civarında olan sürü, uzun süre doğada koştuktan sonra gözden kayboldu.