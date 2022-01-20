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Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Elazığ’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı
Elazığ’da okulların yarında tatil edildiği bildirildi.
Çevre 20.01.2022, 16:50
Elazığ’da okulların yarında tatil edildiği bildirildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.