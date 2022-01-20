Elazığ’da kar tatili 1 gün daha uzatıldı

Elazığ’da okulların yarında tatil edildiği bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada “Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.