Elazığ’da kar nedeniyle 12 köy yolu kapandı

Elazığ’ın ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bölge genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Elazığ ilçelerinde de kendini gösterdi. Bu kapsamda Kovacılar’da 7 ve Sivrice’de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.